شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى سيناء يرفعون شعار "بنحب الحياة".. ويؤكدون: حيانتا أصبحت آمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما تتواصل أعمال البناء والتعمير فى شمال سيناء، برزت أدوات البناء والتنمية فى كافة المناحى بسيناء، وخرج المواطنون للأسواق والأماكن العامة يقومون بأعمالهم اليومية فى سهولة ويسر، وذلك فى ظل عوامل الأمن والاستقرار التى تشهدها المحافظة منذ شهور.

ويبدو أن المواطنين رفعوا شعار "بنحب الحياة" وذلك باعتبارهم العنوان الأبرز لمصر، خلال تلك الفترة، فبعد أكثر من 300 يوم مضت على بدء العملية الشاملة سيناء 2018، التى أطلقتها القوات المسلحة يوم 9 فبراير الماضى، لتطهير شمال سيناء بالكامل من الجماعات الإرهابية والتكفيرية، فى سبيل استعادة روح الأمن والأمان إلى الشارع السينأوى.. «الخليج 365» أجرى جولة ميدانية فى مدينة العريش إحدى أهم مدن محافظة شمال سيناء، تجولنا خلالها داخل الشوارع والأسواق لرصد آثار العملية الشاملة 2018، ومدى نجاحها فى استعادة الأمان والحياة إلى طبيعتها فى الشارع السينأوى.

تجولنا فى البداية داخل السوق الرئيسى فى مدينة العريش الذى يقع فى قلب المدينة، حيث تنتظم حركة البيع والشراء، استقبلتنا إحدى البائعات بهتافات «تحيا مصر»، وأكدت لـ«الخليج 365» أن الأوضاع الآن فى المدينة أفضل بكثير عما كانت قبل عام مضى، غير أنها تتمنى من المسئولين أن تضغط على تجار الجملة لتخفيض الأسعار، أيدتها فى الرأى «أم أحمد»، بائعة خضرأوات، التى التقطت طرف الحديث، لتؤكد أنها فى الأساس من محافظة الدقهلية، ولكنها تزوجت أحد أبناء العريش قبل 40 عاما وتستقر معه فى المدينة، قائلة: «العريش أحلى بلد فى مصر». بائعة أخرى التقطت طرف الحديث بقولها: «إحنا مش بنخاف إلا من ربنا ومش بيهمنا الإرهاب»، مشيرة إلى أن حركة البيع والشراء داخل مدينة العريش تسير بشكل طبيعى، وهو ما أكدته إحدى السيدات أثناء شرائها مستلزمات منزلها قائلة: «كل يوم ننزل إلى السوق ونشترى مستلزماتنا بدون أى مشاكل والشوارع عادت آمنة مثلما كانت».



اسواق العريش



اسواق سيناء



الطلاب فى سيناء



القرية الاوليمبية فى سيناء



القرية الرياضية بسيناء



المدارس فى سيناء



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