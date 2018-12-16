شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "السكة الحديد" يتابع معدلات تنفيذ مشروعات كهربة الإشارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع اليوم المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، مع شركة الستوم الإسبانية المنفذة لمشروع كهربة الإشارات على خط بنى سويف اسيوط بطول 250 كم شامل عدد 86 مزلقانا وعدد 15 برج إشارات رئيسى وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ بالمشروع وسرعة الانتهاء من المشروع طبقا للجدول الزمنى المحدد كما شدد على مديرى المناطق بالتنسيق مع المحليات بإزالة اى معوقات من شأنها التأثير على تقدم الأعمال.

وأكد رئيس هيئة السكة الحديد، وفق بيان صحفى، أنه بالإضافة إلى كهربة اشارات خط بنى سوسف اسيوط جارى تطوير منظومة كهربة الإشارات على خطوط (القاهرة / الإسكندرية) بمسافة 208 كم شامل تطوير 72 مزلقان ، وخط (بنها / بور سعيد / وصلة الزقازيق أبو كبير) بطول 213 كم شامل تطوير عدد 88 مزلقانا، وخط (أسيوط / سوهاج / نجع حمادى) مسافة 180 كم ، ويشمل تطوير عدد 72 مزلقان.

وأوضح رئيس الهيئة، أنه يتم استبدال النظام الحالي الميكانيكى والكهروميكانيكي بنظام إلكتروني حديث (EIS) الذي يحقق أعلى معدلات الأمان، وحاصل على شهادة SIL4 ، مع التحكم والسيطرة فى حركة مسير القطارات من خلال الأجهزة بدون الاعتماد على العنصر البشرى، مما يؤدى إلى زيادة عدد القطارات وتخفيض زمن الرحلة بالإضافة إلى متابعة مسير القطارات من خلال غرفة تحكم مركزية لحظة بلحظة، كما تعمل المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية مما يحقق الأمان للسيارات والعابرين لها.

وأضاف رئيس الهيئة أن الهيئة تقوم بخطة تطوير شاملة فى جميع المجالات والتى تتضمن تحديث نظم الإشارات وتجديد وصيانة الخطوط الحديدية وتطوير المحطات والمزلقانات بالإضافة إلى تحديث أسطول الوحدات المتحركة من عربات وجرارات للمحافظة على انتظام حركة مسير القطارات ومواعيد القيام والوصول للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين من الركاب وتقديم كل التسهيلات اللازمة وان الهيئة تعتذر حاليا للركاب عن تأخير الرحلات على الخطوط التى يتم فيها أعمال مشروعات كهربة الإشارات.