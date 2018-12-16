بعد "Freetest".. وزير التعليم: 240 ألف طلب دخول في الثانية لبنك المعرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن موقع بنك المعرفة المصري، شهد إقبالا كثيفا من المواطنين، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد توضيحه طريقة استخدام الموقع والمواد التعليمية المتاحة لطلاب الصف الأول الثانوي، بالإضافة إلى طريقة التسجيل المؤقتة "freetest" كاسم مستخدم ورقم سري، بدلا من تسجيل البيانات والرقم القومي، وذلك خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن الموقع شهد 240 ألف طلب دخول في الثانية بمعدل 15 مليون طلب في الدقيقة، الأمر الذي أدى لانهياره.

وأكد شوقي أن إقبال المواطنين كان مبهرا، الأمر الذي يؤكد أنهم لا يرفضون التطوير، ولكن يريدون من يتحدث إليهم ويشرح لهم.

وقال الوزير إن هناك جيشا من العاملين يقف خلف المنظومة التعليمية الجديدة، ورغم انهيار الموقع في ساعات متأخرة من الليل فإن فريق بنك المعرفة تمكن من إعادته خلال ربع ساعة فقط.​