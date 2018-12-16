شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى: إنشاء أول صندوق خيرى لحماية اﻷشخاص ذوى اﻻعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تسعى لتفعيل قانون ذوى الإعاقة والتى من المتوقع إصدار ﻻئحته التنفيذية من مجلس الدولة خلال أيام، لافتة إلى أن 2019 سيشهد إطلاق حملة إعلانية كبرى لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، كما سيتم إنشاء أول صندوق خيرى لحماية اﻷشخاص ذوى الإعاقة.

وأضافت الوزيرة، أن هناك شراكة ثلاثية مع الجمعيات الأهلية والوزارة التي تضع المعايير وتشرف على الجودة والقطاع المصرفي الذى يحسن الخدمة، لافتة إلى أن هذا العام سيتم تفعيل الشراكة فى 6 محافظات الأكثر إعاقة وهى المنيا، مطروح، كفر الشيخ، الجيزة والقليوبية.