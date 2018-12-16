شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يشارك رئيس حزب مستقبل وطن فى افتتاح المقر الرئيسى بشبين الكوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، المقر الرئيسى للحزب بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية بحضور اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية وعدد كبير من قيادات الحزب بالمنوفية والأمانة العامة.

ومن جانبه أشاد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، بمجهودات حزب مستقبل وطن فى الجانب الخدمى والإنسانى داخل المنوفية وانعكاس ذلك لصالح المواطنين، وذلك بحسب بيان صادر عن حزب مستقبل وطن.

وعقب الانتهاء من افتتاح المقر الجديد لحزب مستقبل وطن بمدينة شبين الكون نظم حزب مستقبل وطن بالمنوفية إحتفالية كبرى بحضور 1000 شخصية من الشخصيات العامة والقيادات الشعبية والتنفيذية وتم خلالها الإعلان عن خطة الحزب المستقبلية فى كافة المجالات خلال الفترة المقبلة بكافة مراكز وقرى المحافظة .

احتفاليه حزب مستقبل وطن بالمنوفية

جانب من احتفالية حزب مستقبل وطن بعد افتتاح مقر الحزب بشبين

جانب من احتفاليه حزب مستقبل وطن بالمنوفية

محافظ المنوفية والمهندس أشرف رشاد باحتفالية مستقبل وطن بالمنوفية