وزير القوى العاملة يسلم "هويات" المصريين مستحقى المعاشات التقاعدية بالعراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزير القوي العاملة يوجه بمتابعة كل حالة ومواعيد صرف مستحقاتها مسئول التقاعد العراقي: 15 عاما شرط الحصول علي المعاش بالخدمة الوطنية

سلم وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة ، بعض "هويات" المستحقين للمعاشات التقاعدية أو ورثتهم من المصريين السابق عملهم بالقطاع الحكومى العراقى، وذلك بعض أن تم مراجعتها من جانب المسئولين بهيئة التقاعد بوزارتي المالية والعمل والشئون الاجتماعية.

وتفقد الوزير أعمال اللجنة العراقية التي تزور القاهرة حاليا برئاسة علي جعفر محمد الحلو مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي، وفراس حسين علي ، وعادل كريم عاكول بهيئة التقاعد الوطنية، لبحث ملف المعاشات التقاعدية للمصريين أو ورثتهم من السابق عملهم بالقطاع الحكومي العراقي، واستلام أوراق جدد لمن ينطبق عليهم شروط استحقاق المعاش في القطاعين الحكومي والخاص، فضلا عن تسلم بعض الهويات لمستحقي المعاشات.

ووجه الوزير، العاملين بالوزارة بضرورة متابعة كل حالة ومواعيد صرف مستحقاتها، وتسجيلهم علي قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة ، مشددا علي أن الوزارة بذلت جهودا حثيثة، وعقدت لقاءات ثنائية مؤخرا مع المسئولين العراقيين ببغداد والقاهرة لتحريك هذا الملف الذي توقف طويلا ، وبما يضمن عدم إغفال أي حق لصاحبه بعد أن صبر من توقف تحويل هذه المستحقات للبنوك المصرية ما يزيد عن 27 عاما منذ 1991.

من جانبه، كشف مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي بالعراق أن قانون التقاعد الخاص ببلاده يقضي بأن الخدمة الوطنية التقاعدية لا تقل عن 15 عاما أسوة بالقوانين الدولية في هذا الخصوص، موضحا أن العاملين الذي قضوا أقل من هذه المدة لا يستحقوا معاشاً تقاعدياً، وفي هذه الحالة يتم اعطاءهم شهادة تفيد بمدة خدمتهم لدي الجانب العراقي ومن خلالها يستطيعون ضم مدة هذه الخدمة مع مدة عملهم بمصر.

وفي نفس السياق، قال "الحلو": إن قانون التقاعد العراقي لا يشمل أصحاب الأعمال، وبالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص من الذكور الذين بلغوا سن الستين يشترط القانون ألا تقل مدة الخدمة عن 20 عاما ، وبالنسبة للإناث الذين بلغوا 55 عاما خدمتهم لا تقل عن 20 عاما ، وفي حالة خروجهم علي المعاش قبل هذا السن لابد أن يقضي مدة خدمة فعلية 30 عاما .

كما أوضح أنه بالنسبة للخروج علي المعاش بسبب إصابة العمل فى هذه الحالة يحصل علي نسبة من الراتب ، مؤكدا أن هدف اللجنة الرئيسي يتمثل في تدقيق بيانات المصريين الذين لم تستكمل بياناتهم التقاعدية، لإعطاء الحقوق لمستحقيها.

وتستمر أعمال اللجنة في قبول أوراق المستحقين بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر حتى الخميس المقبل من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية بعد الظهر.



