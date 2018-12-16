شكرا لقرائتكم خبر عن "النمسا" محور حديث رواد تويتر بالتزامن مع زيارة السيسى لفيينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القاهرة اليوم الأحد، متوجها إلى العاصمة النمساوية فيينا فى زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، للمشاركة فى أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزيز الشراكة بينهما، حيث تأتى مشاركته فى المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبيةً لدعوة كل من المستشار النمساوى سيباستيان كورتز الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبى والرئيس الرواندى بول كاجامى الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى.

الترند المصرى

وأبدى رواد تويتر، اهتماما كبيرا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للنمسا، ودشنوا هاشتاج "النمسا" لمتابعة كل ما يتعلق بالزيارة الهامة، وتصدر الأكثر تداولا بين مرتادى الموقع اليوم الأحد.



السيسى

وغرد مدون:" اللهم سدد خطاه وأنصره يا الله وأحفظه يا الله"، وغرد آخر:" زار الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم الأحد، الكلية الحربية، حيث التقى بطلبة الكلية أثناء تأدية تدريباتهم الصباحية ثم غادر إلى النمسا للمشاركة بالمنتدى الأفريقي الأوروبى، حفظ الله مصر..حفظ الله الرئيس"، وقال آخر:" الرئيس السيسى يتوجه اليوم إلى النمسا للمشاركة في أعمال المنتدى رفيع المستوى بين إفريقيا وأوروبا، وفجر اليوم كان في زيارة للكلية الحربية، ربنا يحميك يا ريس ويعطيك الصحة وينتقم من اللي بيتمني ليك ولمصر وجيشها أي سوء".