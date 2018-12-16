شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة النظر بمكونات الوجبة المدرسية عقب نتائج الكشف عن الأنيميا والتقزم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم، تستمر لمدة 4 أيام من 16 ديسمبر حتى 20 بإجمالى 3 مدارس فى كل محافظة بإجمالى 1500 طالب وطالبة.

وأوضحت الوزيرة، فى تصريحات على هامش مؤتمر إطلاق مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المدارس، أنها تستهدف طلاب المرحلة الابتدائية، لافتة إلى أن الهدف هو قياس نسبة الأنيميا من خلال الزائرة الصحية والطالب لا ينتقل، مؤكدة أنها تشمل كل المحافظات.

ومن جانبها، قالت الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس هيئة التأمين الصحى، إن الصحة بدأت تنور، وتجرى على الأرض وهناك نتائج حقيقة، مؤكدة مستهدف قرابة 6 ملايين طالب.

فيما أوضح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المسئولة تسعى إلى علاج الطلاب فى المدارس الثانوى، وتابع:"نريد تغيير ثقافة الاهتمام بالصحة ومبادرة الكشف عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم وسيترتب عليها إعادة النظر فى مواصفات الوجبة المدرسية بالتنسيق مع الصحة ونحدد احتياجات الأطفال من المكونات الغذائية التى تمنع التقزم".

وأكد الدكتور طارق شوقى، أن الوزارة تحاول تحقيق ما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى من جعل الرياضة مهمة لدى طلاب المدارس، مؤكدا الفكرة ليست أن تكون داخل المجموع أو خارجه وإنما فلسفة ممارسة النشاط، لافتا إلى أنه سيتم وضع الضوابط المطلوبة فى هذا الشأن.