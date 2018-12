شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات ملتقى الشباب العربي لمنظمة المرأة العربية بمسقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت صباح اليوم الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، ملتقى الشباب العربي الذى تحتضنه سلطنة عمان بكلمة تطرقت فيها إلى أن الهدف من هذا الحوار هو التعرف على مختلف الخبرات والمسارات المتنوعة للدول العربية، خاصة وأن هناك العديد من القواسم المشتركة التي تجمع بعضها البعض، وأن التركيز على الحوار يؤدي إلى الثراء والتنوع ومعرفة الحركية في العالم العربي ووأضافت "مسؤوليتنا أن نبرز للعالم هذا التنوع الذي نتميز به للمساهمة في صنع التاريخ الاجتماعي العالمي".

وأكدت أن توزيع الأدوار الاجتماعية لم يكن عادلا للمرأة تاريخيا، لأنها صناعة وثقافة مجتمعية رسخت صور نمطية عن المرأة نسعى لتصحيحها كما رسخت صور وأدوار نمطية للرجل أيضا.

وتطرقت الوزيرة نزيهة لعبيدي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالجمهورية التونسية، فى كلمتها إلى أن المرأة العربية أسهمت بشكل محوري في بناء الحضارة والعلوم والتاريخ الإسلامي، وأن الحضارة العربية أنتجت العلماء والفقهاء وكانت مزدهرة في شتى العلوم وحقول المعرفة وأن اللغة العربية كانت منتجة ومهمة ومتداولة في شتى حقول المعرفة.

كما دعت جميع الدول العربية لوضع خطط تنفيذية لقرار مجلس الأمن 1325 للمرأة والأمن والسلام، وعرضت في سياق حديثها إلى مختلف البرامج التي وضعتها تونس، كبرنامج (he and she for us)، كما طبقت تونس قانون جديد يمنح إجازة أمومة قبل الوضع ويمنح عطلة أمومة وأبوة بعد الوضع .

وقالت في ختام كلمتها إلى الشباب:" نحن هنا من أجل أن نساندكم ونقدم لكم الخبرة ولكن نعول عليكم من أجل إعلاء أوطاننا العربية ".

جدير بالذكر أن الحوار يضم أعضاء اللجنة الاستشارية الدائمة للشباب العربي وعددا من الشباب العماني تتراوح أعمارهم ما بين (25-35 عاما).

ويهدف إلى ايجاد منصة للتواصل بين أعضاء اللجنة الاستشارية الدائمة للشباب وبين عدد كبير من الشباب العربي لتوسيع دائرة الحوار خارج إطار اللجنة والاستماع إلى وجهات نظر مختلفة وطرح رؤى عربية جديدة، فضلا عن تبادل الخبرات بين الشعوب العربية فيما يخص قضايا المرأة العربية لتعزيز دورها في المجتمع، ودعم تكوين جيل من القادة يتقن التعامل بأدوات العصر بما فيها مهارات الاتصال والإقناع وقادر على المشاركة الايجابية في الحياة العامة وفي عمليات الاصلاح والتطوير المجتمعية.

ويناقش الحوار في جلساته كيفية الحد من انعدام المساواة بين الجنسين وانخفاض مستوى الفقر في المجتمعات العربية، ودور المرأة في الحفاظ على البيئة ومواجهة ظاهرة تغير المناخ ودور الشباب في نشر قيم المواطنة وثقافة السلام، ومكافحة التمييز ضد الفتاة والمرأة، ويعد حوار الشباب العربي العماني جزء من فعاليات أيام مسقط، حيث تعقد منظمة المرأة العربية العديد من الاجتماعات التي تستضيفها سلطنة عمان في الفترة من 15-19ديسمبر 2018.

وتتضمن: الاجتماع السادس للجنة الاستشارية الدائمة للشباب العربي يوم 15 ديسمبر 2018، والاجتماع السادس عشر لكل من اللجنة الاستشارية الدائمة للسياسات والشؤون الفنية واللجنة الاستشارية الدائمة للشؤون الإدارية والمالية، واجتماع لجنة مكتب المجلس التنفيذي، والاجتماع العادي السادس عشر للمجلس التنفيذي يوم 17ديسمبر 2018، والمؤتمر العام السابع للمنظمة والذي يحمل عنوان: "التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة" يومي 18و19ديسمبر2018".