شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مصر يهدى درع الشباب لوزيرة الرياضة التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الوفد المصرى المشارك فى فعاليات برنامج القيادات الشابة المنعقد فى تونس تحت عنوان "الإبداع من أجل الإثر المستدام" درع الوزارة لكل من سنية بن الشيخ وزيرة الشباب والرياضة التونسية وخالد عبد الشافى مدير المركز الإقليمى للمكتب الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى المنطقة العربية.

وقام بتسليم الدرع الدكتور يوسف الوردانى مساعد الوزير لتطوير القدرات الشبابية نيابة عن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وضم الوفد المصرى كل من نانيس الناقورى مدير عام الإدارة العامة للمشروعات، وسالى سعيد مدير وحدة طور وغيّر بوزارة الشباب والرياضة، وخمسة شباب وفتيات من الفائزين فى معسكرات الابتكار التى تنظمها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمصر.