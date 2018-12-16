شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "تطوير العشوائيات": "اللى عاير أهالى العشوائيات بيحسدهم بعد التطوير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أن الدولة وضعت خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية الخطرة غير الآمنة، وسيتم الإعلان عن مصر خالية من المناطق الخطرة وغير الآمنة فى 2019، مؤكدًا أن التطوير يتم بناءً على رضاء الأهالى بالتفاوض والاقتناع ولا يوجد أى إجبار أو غصب.

وتحدث صديق، خلال حواره عبر فضائية "dmc"، عن التطويرات التى شهدتها المناطق العشوائيات كتل العقارب وغيرها، قائلًا: "البعض كان "يعاير" أهالى المناطق العشوائية، ويقولوا لهم انتو فى أسوأ منطقة.. لكن الوضع بيتغير والناس هتبصلهم بحسد.. الناس دلوقتى بتتظاهر عشان يبقوا زيهم".

وأشار رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إلى أنه بدأ بالفعل التنفيذ في مشروع مثلث ماسبيرو الجديد، رغم أنه كان محدد له البدء فى بداية عام 2019، موضحا أن الشركات موجودة بالفعل على أرض الواقع للبدء في العمل.

ولفت صديق، إلى أن الدولة تسابق الزمن والمشروع كان مقرر له الانتهاء خلال 3 سنوات ولكن قد تنحصر المدة فى 30 شهرًا فقط، وذلك فيما يخص الجانب الخاص بمبانى الأهالى الذين سيعودون للسكن في المنطقة، مشيرا إلى أن التصور الخاص بالمساكن يشابه المنطقة الاستثمارية المقرر إنشاؤها أيضا فى هذه المنطقة.

ونفى رئيس صندوق تطوير العشوائيات، ما تردد عن وجود شركة إماراتية سوف تطور المنطقة، وأن الدولة باعت الأرض، مشددًا: "الحكومة لا تملك متر واحد فى مثلث ماسبيرو"، والأرض كلها لملاك آخرين، مثل الكنيسة الأرمينية وشركتين سعوديتين وشركتين كويتيين وشركة ماسبيرو، والشركة القابضة، بالإضافة لصغار الملاك.