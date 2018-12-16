شكرا لقرائتكم خبر عن الدعارة فى شرع الإخوان شطارة.. مستشار أردوغان: من يريد الزنا والخمر بتركيا فليفعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من مزايدة الإخوان وحلفائهم على الآخرين باسم الدين، إلا أن ياسين أقطاى مستشار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، القيادى بحزب العدالة والتنمية، اعتبر أن شرب الخمر وممارسة "الزنا والدعارة" حرية، مؤكدا أنهم لا يريدون أن يمنعوا مثل هذه الأمور.

وقال "أقطاى" خلال ظهوره على قناة مكملين التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية: "من يريد أن يشرب الخمر فليشرب ومن يريد الزنا فليزني" مضيفا: "لا أتأذى من وجود الزنا وشرب الخمر لكن من يفعل ذلك يتضرر"، مشيرا إلى أنه كإنسان مسلم لا يتمنى منع الخمر والزنا".

وزعم "أقطاى" أن المبدأ الإسلامى يتيح أن من يريد ممارسة الزنا وشرب الخمر يفعل ذلك شريطة أن لا يكون على الملأ".

وتعليقا على هذه التصريحات المثيرة، أوضح هشام النجار الباحث الإسلامى أن عرض قنوات التنظيم هذه الآراء هى علامة على الرضا التام ورسالة توحى بأن الإخوان على استعداد دائم لإضفاء الشرعية الدينية على هذه السياسات من خلال قنواتها ومن خلالها من يزعمون أنهم دعاة منتمون لها.

وأضاف الباحث الإسلامى فى تصريحات لليوم السابع أنه مناسبات سابقة صدرت فتاوى عنهم تشرعن هذه السياسات وهو ما يحتاجه أردوغان الذى لا يريد أن يخسر دعم وولاء التيار الإسلامى والسلفى الجهادى من جهة، ومن جهة آخرى يسعى على النقيض لإظهار نفسه لدول الغرب كونه منفتح ويتبنى الحريات والحكم العلمانى.