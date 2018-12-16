شكرا لقرائتكم خبر عن نحمدو سائقة الميكروباص: الجزيرة والشرق اتصلوا بى.. وقفلت السكة فى وشهم والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

قالت السيدة نحمدو سعيد عبد الرازق، سائقة الميكروباص، إن قنوات من الجماعة الإرهابية بالخارج حاولت أن تتواصل معها، لإجراء مداخلات هاتفية عبر قنواتهم إلا أنها رفضت وقامت بإغلاق الخط فيما تواصل معها من هؤلاء القنوات التابعة والمؤيدة للجماعة الإرهابية.

وأضافت سائقة الميكروباص فى تصريح لـ"الخليج 365" أنها تعرضت لهذا الموقف مرتين من خلال اتصالين بها من الجزيرة، وأخرى من قناة تدعى أنها مصرية ولكنهم لم يذكروا اسم القناة، وطالبونى بإجراء مداخلات معهم إلا أنها رفضت بشدة لتلاعبهم بالأسماء، مؤكدة أن هذه القنوات تحاول أن توقعها من خلال ذلك.

وتابعت أنها تكن حريصة أثناء تواصل أى وسيلة إعلامية من التأكد من اسمها وتفاصيلها كاملة، لافتة إلى أنها تابعت خلال الساعات الماضية محاولات قنوات الإخوان الجزيرة والشرق وغيرها من تشويه صورتها عبر مواقعهم وقنواتهم بعد لقاء الرئيس السيسى وتسليمها سيارة جديدة، قائلة: "أنا سائقة ميكروباص بس عارفة ومتعلمة وبقرأ وبكتب ومتابعة دايما كل اللى بيحصل فى البلد".

وأكدت أن وسائل إعلام الإخوان، دائما يرصدون كل ما يسئ للدولة المصرية لمحاولة تشويه صورتها أمام العالم ، ولكن الشعب المصرى عارف وواعى بكل ما يقوموا به من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب البلد ، كما وجهت رسالتها للرئيس قائلة: "كلنا معاك لأنك بتنصر الغلابة".