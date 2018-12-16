تظاهر بمساعدتها وسرق هاتفها.. ضبط عاطل استولى على هاتف سيده أجنبيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، عاطل لسرقته هاتف سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، بعدما صدمها بدراجته البخارية وتظاهر بمساعدتها.

تلقى قسم شرطة المعادي بلاغا من "ماريا. ل " 43 سنة، تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وتعمل بأحد البنوك داخل البلاد، ومقيمة بدائرة القسم، تضمن فقدها هاتفها المحمول ملك البنك عملها حال سيرها مترجلة بأحد الشوارع بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن الهاتف بحوزة "محمد. ح. ح" 20 سنة، عاطل، ومقيم بمنطقة المنيب بالجيزة، سبق اتهامه في قضية "سلاح أبيض".

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه، وبحوزته الهاتف المستولى عليه، وبمواجهته أقر بشراء الهاتف من "علاء الدين. هـ. إ" 20 سنة، عاطل، ومقيم بمنطقة المنيب بالجيزة، وبمواجهته اعترف بعلمه بأنه من متحصلات واقعة سرقة.

باستهداف المتهم المذكور أمكن ضبطه حال استقلاله دراجة نارية (ملكه)، وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أيدها، وأقر بأنه أثناء سيره بمكان الواقعة مُستقلاً الدراجة النارية المضبوطة بحوزته اصطدم بالمجني عليها مما أدى إلى سقوط متعلقاتها وحال تظاهره بمساعدتها تمكن من الاستيلاء على الهاتف وفر هارباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.