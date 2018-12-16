المؤبد لـ "المعلِّمة نحمده" بتهمة الإتجار في الهيروين بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قضت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد لربة منزل في إعادة محاكمتها بتهمة الإتجار في الهيروين بمنطقة الهرم في الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد نصر سيد، وعضوية المستشارين علاء الدين مرعي، وأشرف الهواري وأحمد ذكي المنوفي.

وأحالت نيابة جنوب الجيزة في وقت سابق القضية رقم 10815 لسنة 2013، جنايات الهرم، المتهمة فيها نحمده حسين عبد الحميد، ربة منزل، وشهرتها "المعلِّمة" لأنها في يوم 28 مارس 2013 بدائرة قسم شرطة الهرم، أحرزت بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "الهيروين" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.