الحبس سنتين لـ27 متهمًا بالتشاجر على قطعة أرض بالدرب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد:

قضت محكمة جنح الدرب الأحمر، برئاسة المستشار محمد دبوس، اليوم الأحد، بمعاقبة 27 شخصًا من عائلة واحدة بالحبس سنتين، لاتهامهم بالتشاجر باستخدام أسلحة بيضاء لخلافهم على قطعة أرض في الدرب الأحمر.

كانت النيابة الدرب الأحمر، أحالت 27 متهمًا من عائلة واحدة محبوسين للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهما بالتشاجر باستخدام أسلحة بيضاء لخلافهم على قطعة أرض.

كشفت التحقيقات عن نشوب مشاجرة بين أفراد عائلة واحدة بسبب خلافات سابقة على قطعة أرض، باستخدام أسلحة بيضاء ما أسفر إصابة 6 أشخاص من الطرفين.