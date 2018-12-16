23 ديسمبر.. الحكم في دعوى بطلان عمومية الصيادلة العادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعاوي المقامة من يحي ذكي عبد اللطيف، والتي طالب فيهم بوقف تنفيذ قرار باب الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة بتاريخ 1 ديسمبر 2018، ووقف تنفيذ قرار إعادة دعوى الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة للانعقاد بتاريخ 18 ديسمبر 2018، لجلسة 23 ديسمبر للحكم.

حملت الدعاوي أرقام 12861،12855 لسنة 73 ق، واختصمت عصام عبد الحميد القائم بأعمال نقيب الصيادلة وآخرين.

ووصفت النقابة، أن الدعوى التي أقامها الصيدلي يحيى زكي أمام محكمة القضاء الإداري، لإبطال دعوى الانتخابات بـ"المسرحية الهزيلة"، حيث ادعى المذكور في الدعوى سعيه لإبطال الدعوة الانتخابات التي دعا لها المشطوبين والمعزولين.

وتابعت الدعوى، أن دعوى الأبطال أقيمت من غير ذي صفة، وأشارت إلى أن الهدف منها شق الصف وإثارة الرأي العام، خاصة إنه زعم انعقاد جمعية عمومية طارئة لنقابة الصيادلة، يوم 25 نوفمبر الماضي، واتخاذها قرارا بفتح باب الترشيح للانتخابات في الفترة من 10 حتى 20 ديسمبر الجاري، بالإضافة إلى اختيار اللجنة المشرفة على عضويتها بقرار الجمعية العمومية في 14 مايو الماضي، بالمخالفة للحقيقة.. كما أنه اختصم في الدعوى الدكتور عصام عبدالحميد باعتباره وكيل النقابة (على حد وصفه)، وأعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات التي اختاروها في جمعيتهم الوهمية.