بالأرقام.. كيف أحكمت الشرطة قبضتها على "جمهورية إمبابة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شنت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة مكبرة بمنطقة إمبابة؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع؛ تحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال.

وتمكنت الحملة بقيادة العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، من ضبط 7 قطع أسلحة نارية و29 طلقة مختلفة الأعيرة و17 قطعة سلاح أبيض.

في مجال ضبط المواد المخدرة، أسفرت الحملة بمشاركة العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث القطاع، والمقدم أمثل حرحش، وكيل الفرقة، عن ضبط 32 قضية اتجار في المخدرات بمضبوطات (1980 جرام حشيش، 4.6 كجم اوستروكس، 1730 قرصا مخدرا، 706 جرامات هيروين).

جهود المقدم محمد ربيع، رئيس مباحث إمبابة، أسفرت عن ضبط 8 متهمين صادر ضدهم أمر ضبط وإحضار و6 أشخاص هاربين من المراقبة وتنفيذ 240 حكما قضائيا بينها 6 بالسجن المؤبد وتحصيل 34 ألف جنيه.

وتمكن ضباط شرطة المرافق من رفع 430 كرسيا، 16 ترابيزة، 39 قلب شيشة، 37 استاند حديد، 3 عربات يد وإزالة 15 إعلانا بدون ترخيص.

وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأحالها اللواء محمد عبد التواب، نائب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.