"المصرية للتكرير": نستهدف إنتاج 4 ملايين طن سنويا من المنتجات البترولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نظمت الشركة المصرية للتكرير، اليوم الأحد، حلقة نقاشية حول استراتيجيتها والتي تضع الالتزام بالمعايير البيئية على رأس أولوياتها.

تأتي الحلقة النقاشية تماشياً مع خطط واستراتيجيات وزارة البيئة التي تعكف على تطوير العمل البيئي في مصر بهدف الحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية والتي أعلنت الوزارة في إطارها على وضع قوانين ولوائح تعزز من تحسين نوعية البيئة، من خلال تسليط الضوء حول أهمية التعاون مع القطاعات لتتوافق أهدافها وخططها مع الاشتراطات البيئية شريطة دفع عجلة الإنتاج.

وعرض المهندس محمد فكري، مدير إدارة الصحة والأمن والسلامة بالشركة المصرية للتكرير التابعة لمجموعة القلعة القابضة، المميزات البيئية للمشروع وأحدث السبل والآليات التي تتبعها الشركة إيماناً منها بضرورة الالتزام بالمعايير البيئية الدولية وخاصةً فيما يخص إتمام عمليات تكرير المواد البترولية دون التأثير سلباً على البيئة المحيطة.

وأوضح فكري، خلال مائدة مستديرة نظمتها الشركة اليوم الأحد، للتعريف بالسلامة البيئية للكيان الجديد، أن الشركة ملتزمة نحو تطبيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من خلال التركيز على تطبيق خمس من الأهداف والتي على رأسها "توفير الطاقة النظيفة بتكلفة معقولة".

وقال، إن الهدف من المشروع الذي تعده المصرية للتكرير هو الاستفادة من خام المازوت وتحويله إلى منتجات خفيفة عالية الجودة والقيمة.

ونوه إلى أن المشروع يستهدف إنتاج 4.7 مليون طن سنويا من المنتجات البترولية وتضم 2.3 مليون طن سولار المطابق لمواصفات الجودة العالمية.

وأوضح أن الشركة ستقوم بيع منتجاتها للهيئة العامة للبترول بموجب اتفاقية شراء بالأسعار العالمية لمدة 25 عاما، وتعمل المصرية للتكرير على إنشاء معمل متطور للتكرير بتكلفة استثمارية تصل إلي 4.3 مليار دولار.