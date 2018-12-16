الأربعاء​.. رئيس التنسيق الحضاري: إعلان الفائزين بتصميم ميادين العاصمة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أكد المهندس محمد أبوسعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري، أنه يستعد لإقامة مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل، لإعلان أسماء الفائزين في مسابقة الميادين العامة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال أبو سعدة، لمصراوي: تستهدف المسابقة تصميم 5 ميادين فرعية و4 ميادين فرعية، في العاصمة الإدارية الجديدة، كما تستهدف تصميم الفراغ العام للمدينة الجديدة، مثل تصميم أكشاك المحطات وأعمدة الإنارة وفرش الطرق والساحات الخارجية، وغيرها من الشوارع العامة.

وأضاف أبوسعدة: "تقدم للمسابقة 23 مشروع، وقامت لجنة التحكيم باختيار الأنسب منها ورفض الباقي"، مشيرا إلى أن جهاز التنسيق الحضاري أرسل إلى المحافظين مشاريع رؤية لتطوير 15 ميدانا فى جميع محافظات الجمهورية.

ولفت محمد أبوسعدة، إلى أن الجائزة الأولى تبلغ قيمتها 400 ألف جنيه، والثانية 300 ألف جنيه، والثالثة 200 ألف جنيه، و3 جوائز تشجيعية قيمة كل منها 75 ألف جنيه، وتمنح المشروعات الجادة المتميزة شهادات تقدير بناء على توصية لجنة التحكيم.