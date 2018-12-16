وزير الصحة: "واي فاي" بالمستشفيات وسكن الأطباء لتسهيل حصولهم على "تدريبات" من خلال "بنك المعرفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة ستستعين بالمحتوى الطبي المتاح على بنك المعرفة المصري؛ لتدريب الأطباء بالمستشفيات.
جاء هذا خلال إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المدارس الابتدائية، اليوم الأحد، بوزارة التربية والتعليم، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.
وأضافت زايد، أن الوزارة الصحة ستتيح شبكات "واي فاي" بالمستشفيات وسكن الأطباء؛ لتيسير حصولهم على الـ"كورسات" بشكل "أون لاين".
من جانبه قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن بنك المعرفة يخدم عموم المصريين في مختلف المجالات وليس لطلاب الصف الأول الثانوي فقط.
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