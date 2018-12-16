نائب: السيسي صاحب الفضل الأول فى الانفراجة داخل قطاع السياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد المسعود عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى أصبح لها دورها المحوري والرائد تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية بعد النجاحات الكبيرة التى حققها الرئيس السيسي خلال زياراته وجولاته الناجحة لمختلف دول العالم، مشيرا إلى أحمية الزيارة التى يقوم الرئيس السيسي للنمسا اليوم والتي تعد فرصة كبيرة للتعاون بين مصر والنمسا فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية وغيرها.

وقال المسعود، فى بيان له أصدره اليوم، أن الرئيس السيسى دائما ينجح فى استغلال مثل هذه الزيارات فى فتح مختلف الملفات خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين ومختلف الدول الأوروبية.

وأوضح: "زيارة السيسي للنمسا ستفتح آفاقًا واسعة وجديدة في العلاقات بين القاهرة والنمسا في إطار السياسة الخارجية المنفتحة لمصر وذلك فى مختلف مجالات العلاقات والتعاون الثنائى بين البلدين بصفة عامة وفى مجال جذب السياحة النمساوية لمصر بصفة خاصة، وتوافد سياح العالم لمصر يرجع الفضل الأول فيه إلى الرئيس السيسى الذى يستحق كل التحية والشكر والتقدير من قطاع السياحة".

ويزور الرئيس السيسي النمسا بزيارة تستغرق ثلاثة أيام، يعقد خلالها مباحثات على مستوى القمة مع مستشار النمسا، سيباستيان كورتز، ويشارك في فعاليات المنتدى الرفيع المستوى بين أوروبا وإفريقيا.