مصر | السجن المشدد 10 سنوات لعاطل لاتجاره في الحشيش بالهرم

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عاقبت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد نصر سيد وعضوية المستشارين علاء الدين مرعي، وأشرف الهواري وأحمد ذكي المنوفي، عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة.

وكان المستشار شريف توفيق أحال القضية رقم 49983 لسنة 2018 جنايات الهرم، المتهم فيها مصطفى حسن محمد احمد إسماعيل، 34 سنة عاطل، لأنه فيي يوم 1 سبتمبر بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيش" في غير الاحوال المصرح به قانونًا.

وتعود بداية الواقعة عند تنفيذ الحكم الصادر ضد المتهم في الجناية رقم 57716 لسنة 2017، وضبطه وبتفتيشه عثر معه على فار علبة سجائر بداخلها 10 قطع لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة ذلك الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم وإحالته للنيابة التي تولت التحقيقات وإحالته لمحكمة الجنايات.