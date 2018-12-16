مصر | تجديد حبس ربة منزل وزوجها لسرقتهما مسنة بالإكراه في الساحل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس ربة منزل وزوجها لسرقتهما مسنة بالإكراه في الساحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل حبس ربة منزل وزوجها 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتعدي على مسنة وسرقتها بالإكراه.

وكشفت تحقيقات نيابة الساحل الجزئية، عن أن المتهمة استعانت بزوجها لسرقة المجني عليها، وتبين أنها ارتدت النقاب قبل الواقعة بساعات لإخفاء وجهها وحتى لا يتم التعرف عليها.

وكانت النيابة كلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، كما كلفت بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها وإعداد تقرير مفصل بالإصابات.

وتعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي رئيس مباحث قسم شرطة الساحل بلاغا بسرقة سيدة مسنة بالإكراه أثناء تواجدها بشقتها وبالانتقال والفحص تبين أن المجنى عليها «عزة.ع» 83 سنة، مصابة بكدمات بالوجه والجسم، وقالت إن إحدى السيدات "المنتقبات" أثناء عرضها بعض المفروشات عليها طلبت منها كوب مياه ثم فوجئت بالتعدي عليها بالضرب وإحداث ما بها من إصابات واستولت على مشغولات ذهبية ومبلغ مالي كرهًا عنها ولاذت بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلً من «أمل.ر»، 31 سنة، و«أحمد.م» زوج المتهمة 30 سنة، بائع متجول، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 20 جراما).