مصر | استعجال التحريات في واقعة تلقي مديرة التعليم الخاص بالقاهرة و2 آخرين 250 ألف جنيه رشوة

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أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية، بسرعه تحريات المباحث التكميلية في واقعة تقاضي مديرة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة وموجه بالإدارة المالية بالمعادي، وموجهة بالإدارة ذاتها رشوة قدرها 250 ألف جنيه. يذكر أن عدد من أولياء الأمور تقدموا بشكوى للرقابة الإدارية تفيد بأن مدرسة المنارة بالمعادي تطلب أمولًا لزيادة المصروفات، وعلى الفور طالبت الرقابة الإدارية، بالتحريات حول الواقعة والتأكد من صحه الشكوى، وتبين أن المتهمين الثلاثة وهم مديرة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة وموجه بالإدارة المالية بالمعادي، وموجهة بالإدارة ذاتها، سهلوا إجراءات زيادة المصروفات مقابل مبلغ 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة. وأمرت النيابة بضبط وإحضار مدير وصاحب المدرسة في القضية. وكما أمرت النيابة في وقت سابق بحبسهم 4 أيام.

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