مصر | السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية في حلوان دون اصابات

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نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأحد، في السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة عزبة زين بمدينة حلوان، دون وقوع اصابات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة عزبة زين بمدينة حلوان، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمنى بمحيط موقع الحريق، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر التحقيقات.