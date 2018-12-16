مصر | 23 ديسمبر.. الحكم في دعوى بطلان عمومية الصيادلة العادية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 23 ديسمبر.. الحكم في دعوى بطلان عمومية الصيادلة العادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حجز الدعاوى المقامة من يحيى ذكي عبد اللطيف والتي طالب فيهم بوقف تنفيذ قرار باب الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة بتاريخ ١١٢٢٠١٨، ووقف تنفيذ قرار إعادة دعوى الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة للانعقاد بتاريخ ١٨١٢٢٠١٨، بجلسة ٢٣ديسمبر للحكم.

وحملت الدعاوى التى حملت أرقام 12861،12855 لسنة 73 ق، واختصمت عصام عبد الحميد القائم بأعمال نقيب الصيادلة وآخرين.

وقالت النقابة، إن الدعوى التي أقامها الصيدلي يحيى زكي أمام محكمة القضاء الإداري، لإبطال دعوى الانتخابات بـ"المسرحية الهزيلة"، حيث ادعى المذكور في الدعوى سعيه لإبطال الدعوة الانتخابات التي دعا لها المشطوبين والمعزولين.

وتابعت، أن دعوى الإبطال أقيمت من غير ذي صفة، وأشارت إلى أن الهدف منها شق الصف وإثارة الرأي العام، خاصة إنه زعم انعقاد جمعية عمومية طارئة لنقابة الصيادلة، يوم 25 نوفمبر الماضي، واتخاذها قرارا بفتح باب الترشيح للانتخابات في الفترة من 10 حتى 20 ديسمبر الجاري، بالإضافة إلى اختيار اللجنة المشرفة على عضويتها بقرار الجمعية العمومية في 14 مايو الماضي، بالمخالفة للحقيقة كما أنه اختصم في الدعوى الدكتور عصام عبدالحميد باعتباره وكيل النقابة (على حد وصفه)، وأعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات التي اختاروها في جمعيتهم الوهمية.