مصر | حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشركات بالقاهرة الجديدة

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جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشركات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وكانت أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشركات والمساكن بالتجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وتمكنت مباحث قسم شرطة التجمع الخامس من ضبط كل من "نور.ع" 28 سنة عاطل، سبق اتهامه في قضية "سرقة مسكن "، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية "مخدرات "، و"عبدالهادي.ب" 21سنة عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية " سلاح "، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الشركات والمساكن، وارتكابهما واقعة سرقة 4 أجهزة كمبيوتر "لاب توب" من داخل إحدى الشركات، والشروع في سرقة مسكن أحد المواطنين بدائرة القسم، وبإرشادهما تم ضبط كافة المسروقات بمسكن المتهم الثاني.
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