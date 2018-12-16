مصر | النيابة تقدم نتيجة فحص هاتفين من أحراز قضية الإضرار بالاقتصاد القومي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تقدم نتيجة فحص هاتفين من أحراز قضية الإضرار بالاقتصاد القومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت محكمة جنايات القاهره الدائرة 11 إرهاب المنعقده بمعهد أمناء الشرطة بطره محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 13 هاربًا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي".

وقدمت النيابة كتاب الادارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، يتضمن نتيجة فحص عدد 2 هاتف محمول الخاصة بـ"فاتن أحمد إسماعيل"، وقد ثبت في التقرير أنه بالنسبة للهاتف المحمول ماركة آيفون 6 مثبت فبه شريحة اتصال تابعة لشركة موبينيل.

وبتفريغه تبين احتوائه على مجموعة من الصور الشخصية وصور لجوازات سفر وأرقام حسابات تابعة لمؤسسة مسار زاجل للتجارة وعدة بنوك بالسعودية تم طباعتها.

وبفحص برنامج التواصل الاجتماعي "واتس آب" تبين أنه يحتاج إلى تحديث من خلال شبكة المعلومات الدولية، وقد تؤدي هذه المحاولة إلى مسح البيانات المتواجدة على الهاتف لذلك تعذر فنيا تفريغ محتوياته.

وبفحص الهاتف المحمول ماركة نوكيا RM969، تبين أنه مثبت به شريحتي اتصال الأولى تابعة لشركة اتصالات والثانية تابعة لشركة فودافون، وتم طباعة البيانات المثبتة عليهما وأرفقت بالتقرير، وتبين احتوائه على كارت ذاكرة وبفحص الهاتف، تبين احتوائه على ملفات فيديو وصور شخصية، ومرفق بالتقرير بيان بالأرقام المتواجدة على شريحة اتصالات الخاصة بالهاتف "نوكيا"، وبيان حسابات وبالرسائل المتواجدة على شريحة فودافون الخاصة بالهاتف "نوكيا".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.

وحدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

