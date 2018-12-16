مصر | دفاع متهم هارب بالسعودية يقدم توكيل عنه في الإضرار بالاقصاد القومي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دفاع متهم هارب بالسعودية يقدم توكيل عنه في الإضرار بالاقصاد القومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنفت محكمة جنايات القاهره الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 13 هاربا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي".

وفي بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم بمحضر الجلسة.

وحضر المحامي علاء علم الدين عن شربات محمد السيد حسين بصفتها وكيلا عن محمد نزار عبد الوهاب المتهم الخامس عشر "الهارب"، وقدم توكيل خاص بالقضايا مكتب توثيق قسم أول مدينة نصر، ومثبت به أن شربات محمد السيد حسين وكيلة عن محمد نزار عبدالوهاب المقيم في جدة والمصدق عليه من القنصلية برقم 26924 بتاريخ 18 نوفمبر 2018، كما قدم توكيلا رسميا عاما شاملا منسوب لقنصلية مصر العربية في جدة صادر من محمد نزار عبدالوهاب إلى شربات محمد السيد حسين "والدة المتهم" في جميع القضايا التي تصدر منه أو ضده، ومصدق عليه من وزارة الخارجية.

وكما قدم صورة قيد ميلاد صادرة من قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، باسم محمد نزار عبدالوهاب عبدالعال، بتاريخ ميلاد 20 إبريل 1991.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.

وحدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

