أخبار مصر | لمحامي شمال القاهرة والقاهرة الجديدة: "التحكيم بدايته وشروطه وأحكامه" محاضرة بمعهد المحاماة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لمحامي شمال القاهرة والقاهرة الجديدة: "التحكيم بدايته وشروطه وأحكامه" محاضرة بمعهد المحاماة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، أمس السبت، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيتي شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، وذلك من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الثانية، بقاعة اتحاد عمال مصر، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.
ألقى المحاضرة سامح صديق عضو مجلس النقابة العامة، حول التحكيم، وشروط اللجوء إلى لجان التحكيم، وتاريخ بدء التحكيم في مصر، وكيفية صياغة اتفاق التحكيم.
وقال عضو مجلس النقابة العامة، إن أحكام التحكيم نهائية لا يجوز الطعن عليها، ويجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، ذاكرا تشكيل هيئة التحكيم، وشروط اختيار المحكم، لافتا إلى أن خصومة التحكيم تبدأ وقت تسليم طلب التحكيم إلى المدعي عليه، وأنه يجوز تحديد موعد ومكان التحكيم في أي وقت وأي مكان وفقا لإدارة الأطراف
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