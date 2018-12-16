أخبار مصر | محافظ شمال سيناء: قطعنا شوطًا كبيرًا في التحدي بسيناء.. وجني الثمار في المرحلة المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ شمال سيناء: قطعنا شوطًا كبيرًا في التحدي بسيناء.. وجني الثمار في المرحلة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء محمد عبد اللطيف شوشة ، محافظ شمال سيناء، على نجاح العملية الشاملة "سيناء 2018" في تحقيق أهدافها بتدمير البنية التحتية للإرهاب وحصاره وقطع الإمدادات عنه الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على أمن واستقرار محافظة شمال سيناء وأهلها الذين ارتفعت روحهم المعنوية ، عقب النجاح الذي حققته قواتنا المسلحة في مواجهة التحديات وحماية الوطن أرضاً وشعباً، والتأكيد على المستقبل الواعد لأرض الفيروز المقرر أن تكون قبلة المستثمرين في الداخل والخارج، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا في التحدي وباتت المرحلة القادمة هي جني الثمار، مقدماً الشكر للقوات المسلحة التي لعبت دورًا هاما في تحقيق التنمية في مصر في هذه الفترة الحرجة من عمر الوطن والإشراف على العديد من المشروعات القومية.

وأكد "شوشة" في مؤتمر صحفي مع عدد من الصحفيين والإعلاميين ، على عودة الحياة إلى طبيعتها في المحافظة وممارسة المواطنين حياتهم بشكل طبيعي وانتظام العمل في المصالح الحكومية والمنشآت العامة لتقديم خدماتها للجمهور، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بسيناء، وتضعها على رأس أولوياتها في خطط التنمية والتطوير، وأن شمال سيناء لديها العديد من الإمكانيات والموارد غير المستغلة التي تم وضعها في الاعتبار لتكون قاطرة التنمية في سيناء، لافتاً إلى أن هناك عدد من المشروعات القومية الزراعية والصناعية التي يتم تنفيذها على أرض سيناء وفقاً لمخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، أهمها مشروع استصلاح واستزراع 400 ألف فدان على مياه ترعة السلام، نصيب شمال سيناء منها 275 ألف فدان، ويهدف المشروع لخلق مجتمع زراعي صناعي تنموي متكامل، يعتمد على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد خلطها بمياه النيل، كما تمتلك المحافظة ثروة معدنية ذو قيمة اقتصادية عالية تدخل في العديد من صناعات الزجاج والإلكترونيات والحلي ومستحضرات التجميل وغيرها وتكفي للاستثمار بها لمدة 100 عام.

وقال محافظ شمال سيناء، أن هناك برنامج لتطوير منظومتي الصحة والتعليم، حيث يتم تطبيق منظومة التعليم الجديدة لتطوير التعليم، وقد كنا في سباق مع الزمن لانطلاق الدراسة مع جميع المحافظات رغم ظروفنا الصعبة ونجحنا في ذلك بفضل من الله، وفي مجال الصحة، ننفذ خطة عاجلة لتطوير جميع المستشفيات لرفع مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى وجود 4 مستشفيات مركزية في كل مدينة، كما تم عمل برتوكول مع وزارة الصحة يقضي بوجود 14 أستاذ جامعي من التخصصات المختلفة من أجل رفع النسق الطبي بمستشفيات شمال سيناء.

أما عن برامج التنمية المجتمعية أشار "شوشة" تعد أهم محاور التنمية في المحافظة، حيث يجري تنفيذ عدد من الخطط والبرامج والأنشطة للنهوض بالمجتمع السيناوي في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والعلمية والنفسية، وتمكين النشء والشباب من المشاركة السياسية والمجتمعية وحثهم على العمل الجماعي والتطوعي، ونحرص في التجمعات البدوية الجديدة التي يجري إنشاءها على تخصيص منزل و10 فدادين لكل فرد سيناوي و6 خلايا نحل، بالإضافة إلى الصوب الزراعية والتي يتم تحديدها وفقا لنسبة الملوحة في المياه، ويساهم هذا المشروع الجاري تنفيذه، في زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 5 آلاف و500 فدان، موضحًا أن أبناء شمال سيناء يمارسون كافة الأنشطة الترفيهية والتثقيفية والرياضية المختلفة وأن الحدائق العامة والمتنزهات تعمل بصورة طبيعية.

وقدم شوشة الشكر إلى القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة المدنية لاهتمامها بتنمية سيناء، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظة تعمل على قدم وساق لتوفير كافة السلع الأساسية والاحتياجات المعيشية للمواطنين، كما أن هناك تعاون وثيق بين جميع مؤسسات الدولة والسلطات المحلية لتوفيرالإمدادات الغذائية وتقديم كافة الخدمات سواء الصحية والتعليمية.

كما وجه " شوشة " التحية والتقدير لجميع أهالي سيناء لتحملهم خلال الشهور الماضية الأوضاع الأمنية التي كانت موجودة، منوها أن ذلك جاء من أجل حمايتهم وحماية مقدرات الوطن والحفاظ على الأمن القومي المصري