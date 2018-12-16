أخبار مصر | رئيس "خارجية النواب" يستقبل سفير كندا بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "خارجية النواب" يستقبل سفير كندا بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، السفير الكندى لدى مصر جيس داتون، بمقر المجلس اليوم الأحد.

ويأتى اللقاء بين لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والسفير الكندى فى القاهرة، لبحث وتعزيز التعاون البرلمانى بين البلدين، والقضايا المشتركة.

وتعقد لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، سلسلة لقاءات مع سفراء دول العالم فى مصر، فى إطار توطيد العلاقات والتعاون البرلمانى بين مصر وهذه الدول.