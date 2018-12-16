كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "خارجية النواب" يستقبل سفير كندا بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقبلت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، السفير الكندى لدى مصر جيس داتون، بمقر المجلس اليوم الأحد.
ويأتى اللقاء بين لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والسفير الكندى فى القاهرة، لبحث وتعزيز التعاون البرلمانى بين البلدين، والقضايا المشتركة.
وتعقد لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، سلسلة لقاءات مع سفراء دول العالم فى مصر، فى إطار توطيد العلاقات والتعاون البرلمانى بين مصر وهذه الدول.
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر | رئيس "خارجية النواب" يستقبل سفير كندا بالقاهرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .