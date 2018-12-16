أخبار مصر | محافظ شمال سيناء يتفقد الأسواق والميادين.. والأهالي يؤكدون توافر كافة السلع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ شمال سيناء يتفقد الأسواق والميادين.. والأهالي يؤكدون توافر كافة السلع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اصطحب محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة عدد من وسائل الاعلام، فى شوارع وميادين مدينة العريش بشمال سيناء، وتحديدًا في شارع 23 يوليو حيث بدا المشهد طبيعيًا جدًا، المحلات بمختلف أنشطتها "مطاعم، مقاهي، كافيتريات، ملابس، بلاستيك ومنظفات وغيرها" تفتح أبوابها، تستقبل المواطنين، المصالح الحكومية تعمل بانتظام، الجميع يمارس حياته الطبيعية دون قلق أو مشاكل، بينما يتواجد رجال الأمن لتوفير الأمان وفرض الانضباط، في حين السيارات ووسائل المواصلات المختلفة تسير في خطوط سيرها تنقل الركاب في هدوء ينظم حركتها رجال المرور.

كما انتشرت عربات الخضروات والفاكهة ومحلات الأسماك بمختلف أنواعها، وبسؤال المواطنين عن توافر احتياجاتهم أكدوا على توافر جميع متطلباتهم من الخضار والفاكهة واللحوم البيضاء والحمراء وكذلك السلع الغذائية والإستراتيجية، مؤكدين أن الأسعار في متناول الجميع، ولا توجد أي أنواع من الاحتكار وزيادة الأسعار فالكل في العريش يعلم بمدى المعاناة التي عاشها الجميع قبل انطلاق العملية الشاملة، بينما اصطف العشرات أمام أفران الخبز التي تعمل على مدار اليوم لتوفير احتياجات المواطنين من "العيش"

وعقب المحافظ اللواء محمد عبد الفضيل شوشة على المشهد قائلًا، جميع الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة تحرص على توفير جميع احتياجات المواطنين، وأن جميع الأسواق تخضع للرقابة الصارمة لمنع أي مخالفات أو تجاوزات، مشيرًا إلى أن المحافظة لديها مخزون من السلع الإستراتيجية كافى جدا، مشيرا إلى أن الخضروات والفاكهة متوفرة بكميات كبيرة والأسعار مشابهة أو أقل من القاهرة والجيزة، كما أننا بصدد فتح باب التنافس بين التجار لمنع أي أساليب من الاحتكار، والعودة بالنفع على مستوى الأسعار، وأن الجميع يعلم أنه لا تهاون مع أي مخالفات بحق المواطنين، مؤكدًا أن أجهزة الخدمة الوطنية لا تتأخر في توفير احتياجات من السلع تتطلبها المحافظة في حالة أي مشاكل طارئة.

وأضاف المحافظ أنه يتم تشكيل حملات للتفتيش على الأغذية في الأسواق والمحلات خاصة أماكن تصنيع وبيع الأسماك واللحوم لفحصها والتأكد من صلاحيتها، منعًا لتسرب أي أغذية غير صالحة إلى الأسواق.

وبسؤال أحمد- أحد سكان وتجار شارع 23 يوليو، عن مستوى المرافق والخدمات، أكدوا أنها جيدة إلى حد ما، وأن المحافظة حريصة على تنفيذ عدد من مشروعات تطوير المرافق "المياه والصرف الصحي والكهرباء" بالعديد من المناطق للقضاء تمامًا على مشاكلها، بينما يتم تجهيز المساكن الاقتصادية الجديدة، بكافة المرافق والخدمات.

وعن مستوى الأمن والاستقرار بمدينة العريش على وجه الخصوص وسيناء بشكل عام، أكد رمضان- موظف أن الوضع اختلف تمامًا قبل وبعد العملية "سيناء 2018"، فاليوم وبعد مرور ما يقرب من 9 أشهر على بدء العملية أصبحنا نعيش وسط حالة من الهدوء والاستقرار، في ظل الضربات الاستباقية للإرهاب اللعين، وإحكام السيطرة على منافذ ومخارج سيناء.

ويشاركه حمد- أعمال حرة مؤكدًا أن العملية سيناء 2018 أحد أشرف وأهم العمليات العسكرية التي حققت نجاحات كبيرة انعكست بشكل كبير على مستوى المعيشة داخل سيناء وأنهم يثقون تماما في قدرات الجيش والشرطة على هزيمة هذا العدو الغاشم، وأنهم يقفون وراء أبطال القوات المسلحة "إيد واحدة" في الحرب على الإرهاب.

ويقول كارم- مهندس، نتفهم تمامًا حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، ونساند القيادة السياسية فيما تقوم به وتنفذه من خطط إصلاحية اقتصادية صعبة هي "العلاج المر" ونأمل أن يتم الانتهاء من المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، لزيادة فرص العمل المتاحة للشباب ، مقدماً الشكر لرجال القوات المسلحة الأوفياء الذين يقدون حياتهم فداء لكي نعيش حياة آمنة ومستقرة ، ويشير محمود- طالب، إلى أن الشباب في شمال سيناء يقدر تمامًا دور الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب وتوفير الأمان لأهالي أرض الفيروز، مشيرًا إلى أنهم يمارسون حياتهم بشكل طبيعي جدًا وأن سيناء "جوة" عيون الأبطال، وأنه ينتظر والعديد من زملائه إنهاء دراستهم الجامعية والتقدم للكلية الحربية والالتحاق بالخدمة في سيناء، وأنهم جاهزون للشهادة والدفاع عن أرض الفيروز، مؤكدًا أن الأرض باقية والإرهاب إلى زوال مهما كلف الأمر، مقدماً التحية لشهداء هذا الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن تبقى مصر حرة أبية.

ويوضح جابر- أعمال حرة أن بدء تنفيذ خطط التنمية في سيناء، انعكس بشكل إيجابي على مستوى المعيشة في سيناء، خاصة مع تحسن مستوى الخدمات والمرافق وتوفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرا بتحسين مستوى التعليم في المدارس والجامعات، وتطبيق المنظومة الجديدة للتعليم بالإضافة لإصلاحات منظومة الصحة، بتجهيز المستشفيات بكافة التخصصات ومدها بأحدث الأجهزة الطبية، بالإضافة لتوفير المستلزمات الطبية لأجهزة الغسيل الكلوي وأدوية التأمين الصحي والأمصال والأدوية وغيرها.