أخبار مصر | الحياة تعود إلى طبيعتها بمدن شمال سيناء بعد نجاحات العملية الشاملة سيناء 2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحياة تعود إلى طبيعتها بمدن شمال سيناء بعد نجاحات العملية الشاملة سيناء 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل أبطال القوات المسلحة والشرطة بطولاتهم فى مكافحة الارهاب خلال مراحل العملية الشاملة سيناء 2018 ويظهر ذلك خلال البيانات التى تصدرها القيادة العامة للقوات المسلحة حول نتائج الحرب على الارهاب والتى كان اخرها البيان الثلاثون، تلك البيانات توضح تدريجيا ما يحققه أبطالنا من نجاحات خاصه فى مدن شمال سيناء وتعكس ايضا حاله الهدوء والاستقرار والحياة الطبيعية التى بدأت فى العودة تدريجيا الى طبيعتها حيث انتظمت الدراسة فى المدارس والجامعات بفضل من الله تعالى، ثم جنود أوفياء صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، يقدمون الغالي والنفيس دفاعا عن تراب الوطن وحماية أراضيه، عادت سيناء آمنة مستقرة ، تتطهر يومًا بعد يوم من دنس الإرهاب الأسود، يحميها رجال عقيدتهم "النصر أو الشهادة"، تتقدم بخطوات ثابتة نحو مستقبل أفضل يقوم على البناء والتعمير ، عادت معه الحياة إلى طبيعتها في أرض الفيروز.

العملية الشاملة "سيناء 2018" التي ينفذها أبطالنا من الجيش والشرطة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة قد حققت نجاحات مبهرة أثبتت للعالم أنه لا تهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر، وأن لمصر جيش يحفظها ويحميها.

الشوارع والميادين والأسواق فى العريش عادت تنبض بالحياة كما انتظمت الدراسة بالمدارس والجامعات ودارت عجلة الانتاج بالمصانع كما يظهر التواجد الأمني المكثف الذي انعكس بشكل إيجابي على حالة الهدوء والاستقرار وكذلك تنفيذ خطط التنمية والتطوير ، كما عبر الاهالى وشيوخ القبائل والمسئولين عن سعادتهم بعودة الهدوء والاستقرار الى ارض الفيروز .