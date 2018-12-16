أخبار مصر | سامح عاشور: 'التعليم المفتوح' فاشل.. و'المحامين' ليست 'الحيطة المائلة'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامح عاشور: 'التعليم المفتوح' فاشل.. و'المحامين' ليست 'الحيطة المائلة' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن النقابة ليست "الحيطة المائلة" فيما يتعلق بقضية خريجي التعليم المفتوح. وأضاف "عاشور"، أن النقابة ليست أقل من القضاء والجامعات اللذان رفضا خريجي نظام التعليم المفتوح، واصفا إياه بـ "مشروع تعليمي فاشل". وتابع: "النقابة تدخلت وأعلنت رفضها الواضح له، والمجلس الأعلى للجامعات شكل لجنة لدراسة جدوى التعليم المفتوح، وانتهت اللجنة بقرار يلغيه"، مشيرا إلى أن "التعليم المفتوح كله منظور أمام المحكمة الدستورية العليا وفي انتظار الحكم".

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