أخبار مصر | وصول الفوج الأول من الجرحى والمرضى اليمنيين للعلاج بمصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول الفوج الأول من الجرحى والمرضى اليمنيين للعلاج بمصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الفوج الأول من الجرحى والمرضى من الأشقاء اليمنيين للعلاج بمستشفيات دار الفؤاد في مصر، استجابة للداعي الإنساني الذي حرص الهلال الأحمر الاماراتي علي توفيره للاشقاء من الجرحي والمرضي اليمنيين، من خلال البروتوكول الموقع في هذا الشأن، من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق في ظل ظروف الحرب الدائرة.

وتتحمل الإمارات كل تكاليف علاج الجرحي والمرضي اليمنيين على يد الكفاءات الطبية المصرية التي تعمل من خلال منظومة مشهود لها بالكفاءة العالمية وذلك من منطلق روح الاخاء والمودة بين الأشقاء العرب.

واستقبلت مستشفيات دار الفؤاد من خلال فرعها بمدينة ٦ أكتوبر الفوج الأول من المرضى والمصابين اليمنيين والذي يضم ١٢ مريضاً بدأوا بإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة ليتم عرضهم على الأطقم الطبية المستعدة لمباشرة حالاتهم وتجهيزهم للتدخلات الطبية والجراحية المطلوبة.

وقال الدكتور سعد أمين، نائب العضو المنتدب: إن المستشفيات على أتم الاستعداد لاستقبال كافة المرضى والمصابين وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للجرحى.