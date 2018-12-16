أخبار مصر | لليوم الثاني.. نقابة الصيادلة تواصل استقبال طلبات المرشحين لانتخاباتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لليوم الثاني.. نقابة الصيادلة تواصل استقبال طلبات المرشحين لانتخاباتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل لليوم الثاني على التوالي، لجنة تلقي طلبات الترشيح للانتخابات بالنقابة العامة لصيادلة مصر، إستقبال طلبات المرشحين لمقاعد النقابة العامة والنقابات الفرعية، بمقر النقابة العامة بجاردن سيتي الدور الثاني.

وكانت اللجنة قد أعلنت أمس، أن عدد المرشحين لانتخابات النقابة في اليوم الأول قد وصل إلى 20 مرشحا في كافة المستويات على النحو التالي: مقعد النقيب العام 3 اعضاء ولعضوية مجلس النقابة فوق 15 سنة وصل إلى 7 أعضاء،والمستوى العام تحت15 سنة وصل أيضاً إلى 4 أعضاء،وتقدم للترشح بمنطقة القاهرة والجيزة فوق 15 سنة 3 أعضاء ،إما مقعد وسط الدلتا فوق 15 سنة فتقدم له عضو ،وغرب الدلتا فوق 15 سنة عضو، ومنطقة شرق الدلتا تحت 15 سنة عضو،إما منطقة شمال الوجه القبلي تحت 15 سنة ومنطقة جنوب الوجه القبلي فوق 15 سنة لم يتقدم لها مرشحين.

وتصدرت نقابة القاهرة عدد المرشحين حيث تقدم لها في اليوم الأول 16 مرشح على جميع مستويات النقابة الفرعية.

جدير بالذكر، أن الأوراق المطلوبة للترشح هى: صور كارنية النقابة لعام ٢٠١٨، وبطاقة الرقم، واستمارة الترشيح من النقابة، وإيصال سداد رسم الترشيح، وصورة شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، وشهادة حسن السير والسلوك من النقابة العامة، ويمكن للمرشح تقديم أوراقه بشخصة أو بتوكيل خاص منه موثق بالشهر العقاري.. على ان يتم إصدار شهادات حسن السير والسلوك بدءا من يوم الخميس 13 ديسمبر الجاري حتي إنتهاء أيام تقديم طلبات الترشح، وتعطي بناء علي طلب يقدمه المرشح للشئون القانونية بعد سداد الرسوم المقرره للشهادة، وتعطي للمرشح أو من يحمل توكيل خاص موثق من الشهر العقاري أو من يفوضه المرشح بناء علي طلب موقع من رئيس لجنة تلقي الطلبات بالنقابات الفرعية و النقيب الفرعي.