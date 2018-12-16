أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول الإهمال وتلوث مياه النيل بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول الإهمال وتلوث مياه النيل بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب شريف نادي عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة ملوي بمحافظة المنيا بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس الوزراء وكل من وزيري البيئة والري، بشأن ما تشهده محافظة المنيا من إهمال جسيم في تلوث مياه النيل.

وقال نادي، إن محطات الصرف الصحي بعدد من الأماكن ومنها قرية إطسا البلد تقوم بتفريغ وتسريب مياه الصرف على نهر النيل شريان الحياة دون حساب أو عقاب أو عقاب مما يمثل جريمة كبرى في حق الوطن وروافده الهامة بالإضافة لما يصيب المواطنين أمراض نتيجة تلك المخلفات مما يمثل عائقا حقيقيا لخطة الدولة المصرية في القضاء على الفيروسات الخطيرة وفق الحملة القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.