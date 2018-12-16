أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول الإهمال وتلوث مياه النيل بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول الإهمال وتلوث مياه النيل بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال نادي، إن محطات الصرف الصحي بعدد من الأماكن ومنها قرية إطسا البلد تقوم بتفريغ وتسريب مياه الصرف على نهر النيل شريان الحياة دون حساب أو عقاب أو عقاب مما يمثل جريمة كبرى في حق الوطن وروافده الهامة بالإضافة لما يصيب المواطنين أمراض نتيجة تلك المخلفات مما يمثل عائقا حقيقيا لخطة الدولة المصرية في القضاء على الفيروسات الخطيرة وفق الحملة القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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