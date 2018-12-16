أخبار مصر | "الآثار" تشارك في افتتاح متحف الحضارات الأفريقية بالسنغال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الآثار" تشارك في افتتاح متحف الحضارات الأفريقية بالسنغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت وزارة الآثار في مراسم افتتاح متحف الحضارات الأفريقية بمدينة داكار عاصمة للسنغال، حيث حضر المراسم المهندس محروس سعيد المشرف العام على المتحف القومي للحضارة المصرية ممثلا عن الوزارة.

وأوضح "محروس"، أن الوزارة حرصت على تلبية الدعوة الموجهه لها للمشاركة في الافتتاح، إيمانا منها بقيمة وأهمية الرسالة التي يحملها المتحف عن حضارة وتاريخ الشعوب والدول، وأن الثقافة والحضارة أهم وسيلة للربط بين الشعوب وبعضها بالإضافة إلى اعتبار المتحف مؤسسة تعليمية هامة تخدم المجتمع.

وأبدى محروس إعجابه الشديد بالمتحف الذي تم انشاؤه بالتعاون بين حكومة السنغال والحكومة الصينية، ليسلط الضوء على الحضارة الأفريقية العريقة من خلال ما يضمه من آلاف القطع الآثرية.

ومن جانبه أضاف عمرو الطيبي مدير وحدة المستنسخات الأثرية أن وزارة الآثار أهدت متحف الحضارات الأفريقية بالسنغال عدد 23 قطعة من النماذج الأثرية من إنتاج وحدة المستنسخات الأثرية لدعم العرض المتحفي وعرضها بإحدى قاعاته ومن أهمهم نموذج لخنجر الملك توت عنخ آمون وتمثال للملكة نفرتيتي ورأس الملك اخناتون، وتمثال كبير الحجم للكاتب المصري وجدارية كبيرة للملك اخناتون بالاضافة إلى أبرز المستنسخات الأثرية لمجموعة الملك توت عنخ آمون.