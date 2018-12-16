شكرا لقرائتكم خبر عن 20 عضوا يترشحون لمقاعد «الصيادلة».. والقاهرة الأعلى في الفرعيات بـ16 مرشحًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشيح لانتخابات النقابة العامة للصيادلة، عن استقبال ٣ طلبات ترشح لمقعد النقيب العام وأبرزهم الدكتور محى عبيد النقيب الحالي، والدكتور على عبدالله، والدكتور محمد الشيخ، واستقبلت اللجنة ٦طلبات للترشح فوق السن منهم الدكتور مصطفى الوكيل، والدكتور أيمن عثمان، والدكتور حسن إبراهيم، والدكتور محفوظ رمزي، بالإضافة إلى ٤ طلبات تحت السن، و٥ طلبات مناطق، وتستمر اللجنة في استقبال الطلبات حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا، يوميا حتى يوم 24 ديسمبر الجاري.

وبحسب بيان، الأحد، حددت اللجنة الأوراق المطلوبة للترشح وهي صور كارنية النقابة لعام ٢٠١٨، وبطاقة الرقم، واستمارة الترشيح من النقابة، وإيصال سداد رسم الترشيح، وصورة شهادة أداء الخدمة العسكرية، أو الإعفاء منها للذكور، وشهادة حسن السير، والسلوك من النقابة العامة، على أن يتم إصدار شهادات حسن السير، ويقدم المرشح طلب للشؤون القانونية بعد سداد الرسوم المقررة للشهادة، وتعطي للمرشح أو من يحمل توكيل خاص موثق من الشهر العقاري أو من يفوضه المرشح بناء على طلب موقع من رئيس لجنة تلقي الطلبات بالنقابات الفرعية والنقيب الفرعي.

وأعلن الدكتور أحمد صلاح الدين هلال، عضو لجنة تلقي طلبات الترشيح، والمتحدث باسمها، إن عدد المرشحين لانتخابات النقابة في اليوم الأول لبدء تلقي الطلبات وصل إلى 20 مرشح، مشيرًا إلى أن النقابة مستمرة في تلقي الطلبات حتى 24 ديسمبر المقبل، مضيفا أن عدد المتقدمين على مقعد النقيب العام 3 أعضاء، ولعضوية مجلس النقابة فوق 15 سنة وصل إلى 7 أعضاء، والمستوى العام تحت 15 سنة، ووصل أيضًا إلى 4 أعضاء، وتقدم للترشح بمنطقة القاهرة والجيزة فوق 15 سنة 3 أعضاء، أما مقعد وسط الدلتا فوق 15 سنة فتقدم له عضو، وغرب الدلتا فوق 15 سنة عضو، ومنطقة شرق الدلتا تحت 15 سنة عضو، ولم يتقدم أي مرشح عن منطقة شمال الوجه القبلي تحت 15 سنة ومنطقة جنوب الوجه القبلي فوق 15 سنة.

وذكر أن اللجنة تلقت تقارير اللجان الفرعية في المحافظات وتابعت على مدار اليوم سير عملية تلقي الطلبات وانتهي اليوم الأول وسط إقبال من الصيادلة حيث وصل عدد المرشحين إلى ما يقارب الخمسون مرشحا، وتصدرت نقابة القاهرة عدد المرشحين حيث تقدم لها في اليوم الأول 16 مرشح على جميع مقاعد النقابة الفرعية، ولم تتلقي اللجنة أي شكاوى خلال اليوم، مشيرًا إلى أنه عقب انتهاء اليوم الأول تم تحرر محضر غلق لأعمال اللجنة عن اليوم الأول وإصدار بيانات توضيحيه تبين تفاصيل أعمال اللجنة.