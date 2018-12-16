شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 6 أشخاص في تصادم ميكروباص ونقل على صحراوي بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل مستشفى الواسطى المركزي بمحافظة بني سويف، 6 جثث في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل ثقيل بالطريق الصحراوي الغربي اتجاه محافظة القاهرة قبل كارتة دهشور بـ5 كم. ونقلت سيارات الإسعاف الست جثث إلى مشرحة المستشفى لقربها من مكان الحادث وهم «رمضان حسن عبدالحميد 58 سنة ومقيم بني سويف، خالد على محمد 46 سنة، ومقيم بني سويف، أميرة عويس جلال 25 سنة، مقيمة بمركز ببا بني سويف، حوريه محمد نادي 55 سنة، مقيمة بمركز الواسطى ببني سويف، عصام حسين سيد 43 سنة، ومقيم بمركز ناصر بني سويف».

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