شكرا لقرائتكم خبر عن سفير البحرين: مصر سند وقوة لكل العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، سفير البحرين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد الأنصاري، أمين رئاسة الجمهورية، الذي نقل تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، وحكومة وشعب الدولة الشقيقة، بمناسبة احتفال المملكة بأعيادها الوطنية في يومي 16- 17 من ديسمبر، إحياءً لذكرى قيام الدولة الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح ككيان عربي إسلامي عام 1783 ميلادية، والذكرى الـ 47 لانضمامها إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى التاسعة عشرة لتسلم جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم.

ونقل «راشد بن عبدالرحمن» تحيات الملك حمد بن عيسى، والأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، وشعب مملكة البحرين، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، متمنين لمصر قيادة وحكومة وشعبًا، مزيدا من التقدم والازدهار، والسعي قدمًا نحو تعزيز العلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعرب عن سعادته بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور ونماء كنموذج مميز يحتذى به للعلاقات الوطيدة بين الأشقاء في كل المجالات، موضحًا أن البحرين تجدد وقوفها الدائم والثابت مع مصر في جهودها الرامية إلى مكافحة الإرهاب وصون أمنها واستقرارها، ومواصلة الإصلاح الاقتصادي، كدعامة وركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليمي، باعتبار أن مصر القوية هي سند وقوة لكل العرب.

وأشاد في هذا الصدد بالمواقف المشرفة لمصر تجاه مملكة البحرين وأمن منطقة الخليج، مؤكدا أن البحرين ومصر يشكلان عمقًا عربيًا وحصنًا منيعًا لمواجهة التحديات القائمة على مستوى المنطقة.

وأعرب عن شكره وتقديره لمصر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، على مشاركتهم احتفالات مملكة البحرين، متمنيا للبلدين الشقيقين المزيد من التقدم والرخاء.