شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن حملة وزارة الصحة لتنظيم الأسرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، عن إطلاق حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، اليوم الأحد، في عدد من المحافظات تحت رعاية وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن الحملة:

- تبدأ في 6 محافظات بالمجان، هي «الجيزة والغربية والشرقية والدقهلية والمنيا وقنا».

- وذلك بداية من اليوم الأحد 16 ديسمبر الحالى وتستمر لمدة 10 أيام.

- تتم بالتنسيق مع المحافظين ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، ومشاركة الجهات المعنية بالقضية السكانية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

- سوف يتم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصرف الأدوية بالمجان من خلال العيادات الثابتة، والمتنقلة، والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

- ستتم الاستعانة بإخصائيي أمراض نساء وتوليد لإجراء الكشف الطبي على المنتفعات، وتقديم خدمات المشورة والصحة الإنجابية، بما في ذلك تركيب وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول مثل اللولب والكبسولة.

- سوف يشارك في الحملة فرق عمل من التمريض مدربة على تقديم خدمات ومشورة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، إلى جانب خدمات متابعة الحمل والسونار وكشف الباطنة والأطفال، وذلك من خلال العيادات المتنقلة.