شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على إنجازات قطاع البترول في 2018 (إنفوجرافيك) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، عن إنجازات قطاع البترول في مصر خلال عام 2018.

وأشار المركز، في الإنفوجراف الذي نشره على صفحته الرسمية على «فيس بوك»، اليوم الأحد، إلى أن متوسط حجم إنتاج مصر من البترول 660 ألف برميل يوميا، فيما بلغ حجم الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعي 6.6 مليار قدم مكعب يوميا، حيث تم تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وجاء الإنفوجراف كالتالي: