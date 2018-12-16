شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مناطق بالقاهرة الجديدة غدًا لمدة 16 ساعة (المواعيد) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إنه سيتم قطع المياه عن مناطق، التجمع الخامس «الحي الأول- الحي الثاني- الحي الثالث- الحي الرابع- الحي الخامس- حي الشويفات- حي الدبلوماسيين- قطاع 1،2- مركز المدينة- جنوب الأكاديمية»، والتجمع الأول (الياسمين-7،8- البنفسج 11، 12 البنفسج عمارات- الرحاب1)، والتجمع الثالث (محلية3- محلية4- ضعف في باقي المحليات ومستقبل 1 ، 2).

وأضاف «النجار»، في بيان اليوم الأحد، أن قطع المياه سيبدأ من الساعة الثامنة مساء الإثنين الموافق 17- 12- 2018 وحتى الساعة الثانية عشرة من ظهر الثلاثاء الموافق 18- 12- 2018، وذلك نظراً لقيام جهاز المدينة بأعمال صيانة لرافع المياه(4) ، وكذلك خط المياه قطر 1200مم من الخرسانة المسلحة الخارج من الرافع

ونوه رئيس الجهاز إلى أنه على المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المشار إليها.