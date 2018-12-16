شكرا لقرائتكم خبر عن للكشف عن الأنيميا والتقزم.. انطلاق مبادرة «من أجل صحة أفضل لأبنائنا» في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت مبادرة «من أجل صحة أفضل لأبنائنا»، الأحد، في عدد من المدارس بمحافظات مصر، وتستمر حتى 20 ديسمبر الجاري، للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «100 مليون صحة».

وتهدف المبادرة الكشف على الطلاب واكتشاف الأمراض مبكرًا لعلاجها وتحسين الرعاية الصحية للطلاب رجال المستقبل.

في محافظة الوادي الجديد، قال الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن المرحلة الأولى من المبادرة بدأت اليوم في 3 مدارس بمركزي الخارجة والداخلة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه المدارس هي «أبوبكر الصديق والزهور الابتدائية بمركز الخارجة وموط الابتدائية الجديدة بمركز الداخلة»، مشيرًا إلى أن اللجان الطبية ستقوم بتوقيع الكشف على الطلاب ولمدة 4 أيام، وسط التشديد بعدم تغيبهم للاطمئنان على صحتهم وتوفير الأدوية المناسبة لهم من خلال التأمين الصحي للطلاب.

وفي محافظة المنوفية، بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة بالتعاون والتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنوفية الدكتور نصيف الحفناوي أن المبادرة تستمر فعالياتها من اليوم وعلى مدى 5 أيام في 3 مدارس في المحافظة كمرحلة أولى وهي «مدرسة النور الابتدائية التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، ومدرسة الشهيد سمير محمد إبراهيم الابتدائية التابعة لإدارة بركة السبع التعليمية، ومدرسة عزبة الفرعونية الابتدائية الجديدة التابعة لإدارة أشمون التعليمية».

وفي محافظة القليوبية، انطلقت اليوم فعاليات المبادرة في 3 مدارس بالمحافظة، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «100 مليون صحة» للكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة لطلبة المدارس.

وقال الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، إن المبادرة تأتي بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الشؤون الصحية بالمحافظة؛ لاستهداف 1892 تلميذا، مشيرا إلى أنه وجه مسؤولي الوحدات المحلية بتقديم الدعم اللازم للمبادرة لتحقيق أهدافها وتكثيف أعمال النظافة والتجميل في محيط المدارس والوحدات الصحية المختلفة وتسهيل الإجراءات على المواطنين والطلبة خلال تلقيهم الخدمات الصحية.

من جانبه، قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه تم عقد اجتماع تنسيقي لإطلاق المبادرة في 3 مدارس هي «مدرسة فاطمة الزهراء بالعبور وكفر شكر الجديدة وأحمد شعلان بشبرا الخيمة»، مشددا على تقديم الدعم الكامل للحملة للوصول إلى المستهدف منها، وهو الكشف على أبنائنا الطلاب والاطمئنان على صحتهم.

وفي محافظة بني سويف، بدأت اليوم مبادرة «من أجل صحة أفضل لأبنائنا» بمدارس بني سويف، وأكد محمد حسام الدين، وكيل وزارة التعليم، أن الحملة تهدف إلى اكتشاف الأمراض مبكرا لعلاجها وتحسين الرعاية الصحية للطلاب، حيث إن الحملة تستهدف 1500 طالب وطالبة في مراحلها الأولى بإجراء تحليل استرشادي لمدة 5 أيام، ثم يتم تعميمها على باقي مدارس المحافظة، مشيرا إلى أن الحملة بدأت في 3 مدارس هي «مدرسة عمر بن عبدالعزيز 2 بإدارة يني سويف والواسطى الابتدائية ومدرسة عمر بن عبدالعزيز بالفشن».

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة داخل كل مدرسة لتيسير أعمال الحملة والتنبيه على مديري المدارس بأن يكون يوم الحملة رياضيًا لتشجيع الطلاب على الكشف.