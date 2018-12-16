شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة النهضة تقيم حفل تسليم وتسلم لاتحاد الطلاب.. وتكرم المتميزين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جامعة النهضة، برعاية الدكتور حسام الملاحي، رئيس الجامعة، والمهندس محمد الرشيدي، رئيس مجلس الأمناء، حفل تسليم وتسلم اتحاد طلاب الجامعة وتكريم المتميزين من الطلاب والعاملين في الأنشطة المختلفة.

بدأ الحفل بكلمة للدكتورة دلال أبوالعلا التي أشادت فيها بدور الاتحاد وأهميته باعتباره همزة الوصل بين إدارة الجامعة والطلاب، وأعربت عن مدى سعادتها بطلاب الجامعة لتميزهم في مختلف الأنشطة وحسن تمثيلهم الدائم للجامعة، وأكدت استمرار دعم الجامعة للأنشطة الطلابية وتكريم المتميزين منهم في مختلف المجالات، واستمرار الجامعة في تنفيذ خطة الأنشطة بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب والأسر الطلابية.

وأوضح الدكتور حسام الملاحي في كلمته أن تميز الجامعة في أي مجال من المجالات لا يأتي إلا من خلال تكاتف جميع العاملين بالجامعة، وأعرب عن خالص تقديره لكل فرد في الجامعة من طلاب وإداريين وأعضاء هيئة التدريس والعمال، لأن نجاح المؤسسة يأتي نتيجة جهد جماعي وليس فرديا، وأضاف أن الجامعة ستشهد خلال الفترة المقبلة تطوراً ملحوظاً على مختلف الأصعدة، خاصة بعد إضافة كليتى الطب البشرى والعلاج الطبيعى لكليات الجامعة.

وتضمن الحفل عدة فقرات بدأت بمراسم تسليم وتسلم اتحاد طلاب الجامعة، حيث ألقى أمين اتحاد الطلاب للعام السابق كلمة عن إنجازات الاتحاد، ومدى تعاون الجامعة وتكاتفها الدائم بما يخدم مصلحة الطلاب، وألقى أيضاً أمين الاتحاد الجديد والأمين المساعد كلمة عن خطة الاتحاد للعام الدراسي الحالي، متمنين أن يكونوا على نفس القدر من الثقة والمسؤولية التي وضعتها الجامعة على عاتقهم.

كما تم خلال الحفل تكريم المتميزين من الطلاب والعاملين في تحقيق المراكز والبطولات للجامعة في مختلف المجالات، حيث تم تكريم أعضاء الاتحاد السابق للجامعة على مجهوداتهم خلال العام الدراسى السابق، كما تم تكريم طلاب منتخب الجامعة لكرة القدم الخماسية لمشاركتهم في الدورة العربية لخماسيات كرة القدم للجامعات العربية في الدورة الـ 14 بجامعة جنوب الوادى بقنا، وحصلوا على المركز الرابع بالبطولة ضمن 33 جامعة مشاركة، وتم تكريم الطالب إسلام محمود، طالب بكلية الصيدلة، لحصوله على المركز الأول كأفضل حارس للبطولة.

وكرمت الجامعة أيضاً أعضاء الهيئة المعاونة والطلاب المتميزين في دورة إعداد القادة، لحصولهم على مراكز بالأنشطة المقامة خلال فترة إقامتهم بالمعهد، والطالب أحمد علي، طالب بكلية طب الفم والأسنان، لتمثيل الجامعة في مؤتمر نموذج آسيا الشبابى الدولى للأمم المتحدة والمقام بتايلاند.

كما تم تكريم طلاب جامعة الطفل والمنسقين والمشرفين عليهم، لحصولهم على المركز الثانى في معرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار من بين 11 جامعة مشاركة، وقامت إدارة رعاية الشباب بتسليم درع تكريم للدكتورة دلال أبوالعلا تقديراً لدورها الفعال والدائم في دعم الأنشطة الطلابية.

واختتم الحفل بتقديم فريق مسرح الجامعة اسكتش غنائيا ومسرحيا، يعرض مواهب الطلاب الغنائية والتمثيلية.