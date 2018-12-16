شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي لطلاب الكلية الحربية: يجب عليكم امتلاك قوة الإرادة والتحمل وحماية البلد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر الأحد، طلبة الكلية الحربية، وتفقد مراحل الإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكلية للاطمئنان على برامج التدريب والكفاءة البدنية العالية التي يتمتع بها الطلبة، بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وتحدث الرئيس السيسي خلال الزيارة مع طلبة الكلية، ورحب بالطلبة الجدد، وهنأهم على الانضمام للقوات المسلحة واستكمال فترة المستجدين، مشددًا على ضرورة ألا تنتهي تلك الفترة دون تحقيق الفائدة والأهداف والقياسات الخاصة بالكلية الحربية في كل المهارات وكل المستويات، قائلا: «يجب على الطلبة امتلاك قوة الإرادة والتحمل».

وأضاف: «أقول للطلبة المستجدين أهلا بكم.. نظام مختلف وحياة مختلفة.. كثير من الالتزام والانضباط ومسؤولية كبيرة»، وقال إن الفترة اختبار لكم ولاستعدادكم لتحمل الحياة القاسية وإنكار الذات والتضحية والالتزام.

وتابع: «حريص على القدوم إليكم لإعداد الرجال الذين يقدمون لوطنهم وبلدهم حياتهم ودماءهم من أجل أن تعيش الدولة وتستمر»، مطالبًا بدراسة علم كيفية هدم وتدمير الدول، ونحتاج معرفة أشكال الحماية للبلد والاستعداد لردع أي محاولة لتدميره».

وقال: «القدرات البدنية والمهارية العالية تعد أحد أهم الركائز في بناء ضباط وقادة المستقبل داخل القوات المسلحة وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم تحت أي ظروف والحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع والتمسك بالمبادئ الأصيلة للعسكرية المصرية وإعلاء قيم الانضباط العسكري والتضحية من أجل الوطن ودورهم الذي سيقومون به فور تخرجهم والمتمثل في حماية الوطن والذود عن أرضه».