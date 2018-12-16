شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عامل وإصابة آخر في خلاف على قطعة أرض «طرح نهر» بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي عامل مصرعه بطلق ناري في الرأس وأصيب فلاح بمركز المراغة بمحافظة سوهاج، أثناء استقلالهما تروسيكل بطريق فرعي، أطلق عليهما شخصان الرصاص من داخل الزراعات، بسبب خلافات بينهم على ملكية قطعة أرض طرح نهر.

وتلقى اللواء هشام الشافعي، مدير الأمن، إخطارا من مركز شرطة المراغة، بإطلاق رصاص بقرية «إقصاص» بدائرة المركز، ووجود قتيل ومصاب، فانتقل العمداء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وطارق يحيى، رئيس مباحث المديرية، ومحمد حامد، رئيس فرع الأمن العام، وتبين من المعاينة والفحص مقتل أحمد. هـ. ع «59 سنة – عامل»، إثر إصابته بطلق ناري في الرأس، وإصابة «حسين. أ. ح- 79 سنة – فلاح» بطلق ناري بالكتف الأيمن.

وقرر نجل المصاب أنه أثناء استقلال والده والمتوفي وآخرين تروسيكل بطريق فرعي بذات الناحية فوجئوا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم من داخل الزراعات، مما نتج عنه مقتل الأول، وإصابة الثاني، وأتهم نجل القتيل، هشام أحمد «25 سنة – عامل»، عاملين اثنين من القرية بارتكاب الحادث، بسبب خلافات بينهما وبين والده على ملكية قطعة أرض طرح نهر، وقد تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى المراغة المركزي، وتحرر محضر بالحادث.

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة القتيل وبيان سبب الوفاة، وضبط وإحضار المتهمين، والسلاح المستخدم، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث، وباشرت التحقيق بإشراف المستشار أحمد حلمي، المحامي العام لنيابات شمال سوهاج.